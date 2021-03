Comment demander l'heure en russe?

Vous avez oublié votre téléphone et votre montre à la maison et il n'y a pas d'écran d'information à proximité. Vous devez donc demander l’heure aux passants. Mais comment?

Il ne reste plus beaucoup de situations réelles dans nos vies où une personne doit déranger une autre avec la question « Quelle heure est-il ? ». Imaginons : un wagon de métro bondé, vous êtes en retard pour une réunion et avez oublié votre montre à la maison. Mais si c’est le cas – vous avez toujours votre téléphone, et si vous l’avez lui aussi oublié, il est toujours possible de jeter un coup d'œil au téléphone d’un autre passager. Et même si tous ces derniers lisent un livre ou le journal, l’écran d’information dans le wagon (tout du moins à Moscou) vous indiquera l’heure. Néanmoins, si cette dernière option n’est pas disponible, cela vaut la peine de demander à un autre voyageur :

La première question, « Kotory tchass ? », est plus polie et se trouve dans la plupart des manuels de russe langue étrangère, mais la seconde est la plus courante et il est donc préférable de se souvenir précisément d’elle.

Pour exprimer l'heure exacte (prenons les heures, laissons les minutes de côté), le format en 12 heures est utilisé en russe familier, comme en français, où l’on dira « 6 heures » plutôt que « 18 heures ». N’oubliez par ailleurs pas de décliner le mot « tchass » (« heure ») en fonction du chiffre qui le précède.

À ce sujet, l'heure détermine le moment de la journée dont il est question (matin, jour, soir, nuit) :

La plupart des gens perçoivent le temps de manière subjective (12h00 est le point culminant de la journée pour une mère qui travaille, alors que pour un DJ, ce n'est que le début de la matinée). Néanmoins, dans la langue, les limites des différentes parties de la journée sont assez clairement définies :

Et si vous vous trouvez dans une station de métro et que vous attendez votre ami depuis très longtemps, n'oubliez pas de lui envoyer un message en russe :

– Ты где?! Уже пять вечера !

– Ty gdié ?! Oujé piat vetchera !

– T’es où ?! Il est déjà cinq [heures] du soir !

Il n'est néanmoins pas certain que votre ami lira votre message, car il a probablement laissé son téléphone à la maison et est en train de demander l’heure aux autres passagers du métro.

