Quelle est la différence entre «СМОТРЕТЬ»-«ВИДЕТЬ» et «СЛУШАТЬ»-«СЛЫШАТЬ»?

Il est difficile de trouver des verbes plus fréquents que ceux-ci (regarder-voir et écouter-entendre), surtout lorsque vous voulez discuter des dernières nouvelles du monde, des séries télévisées ou de la musique (et de quoi parler d'autre durant le confinement…?). Cette leçon est destinée aux personnes parlant le russe au niveau A1.

Les quatre verbes sont de mode imparfait, et trois d'entre eux se conjuguent comme le verbe « говорить » (parler, dire) et un comme le verbe « читать » (lire).

Les verbes « смотреть » (regarder) et « слушать » (écouter) sont utilisés dans une situation où vous recevez intentionnellement des informations et y consacrez votre attention et votre temps. Ces actions sont contrôlables.

Les verbes « видеть » (voir) et « слышать » (entendre) font référence à une capacité physique et sont utilisés dans une situation où vos yeux et vos oreilles reçoivent involontairement des informations autour de vous et où votre désir ou votre intention ne joue aucun rôle.

Si nous ajoutons à ces verbes la négation « не » (ne pas), nous obtenons les significations suivantes :

a) Я не смотрю, я не слушаю = Je choisis intentionnellement de ne pas recevoir ces informations.

b) Я не вижу, я не слышу = Je ne peux physiquement pas recevoir ces informations en raison d’un obstacle (trop de bruit, etc).

Parfois, la différence entre ces verbes peut coûter une carrière ! Imaginez, une réunion de travail sur Zoom, votre patron vous demande quelque chose, mais vous avez une mauvaise connexion internet. Que répondrez-vous ? Si vous dites : « Простите, я не слышу » (« Désolé, je n'entends pas »), votre patron se contentera de répéter la question, mais si vous mélangez soudain les verbes et dites : « Простите, я не слушаю » (« Désolé, je n'écoute pas »), votre boss pourrait tout aussi bien vous virer !

Par conséquent, si vous voulez dire comment vous passez votre temps libre et ce que vous aimez faire, utilisez les verbes « смотреть » et « слушать » :

Par exemple : Я люблю смотреть телевизор и слушать музыку каждый вечер. > J’aime regarder la télévision et écouter de la musique tous les soirs.

Si vous décrivez des situations que vous observez (ou avez observées), en disant, par exemple, ce qui se trouve devant vos yeux ou ce qui se passe autour de vous, alors vous devez utiliser les verbes « видеть » et « слышать ».

Par exemple : Мы видим весёлую собаку во дворе и слышим, как она гавкает! > Nous voyons un chien amusant dans la cour et entendons comme il aboie !

