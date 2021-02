Quelle différence entre les pronoms russes Я, МЕНЯ et МНЕ?

Lorsque l’on commence à étudier une langue étrangère, on veut apprendre à dire les quelques premières phrases qui nous concernent: nom, âge, profession, activités préférées. La leçon d'aujourd'hui est consacrée à ce sujet et s'adresse aux apprenants du russe ayant un niveau de compétence A1-A2.

Notre exemple sera : Martin, 30 ans, acteur, aime les motos

- Привет́! Меня́ зову́т Ма́ртин. Мне 30 лет. Я актёр. Я люблю мотоциклы.

- Salut ! Je m’appelle Martin. J’ai 30 ans. Je suis acteur. J’aime les motos.

Les pronoms Я, МЕНЯ et МНЕ se retrouvent dans nos tout premiers dialogues en russe. МЕНЯ et МНЕ sont des formes déclinées du mot Я :

Le pronom Я occupe toujours la position de sujet dans une phrase, celui qui effectue l’action :

Я люблю́ мотоци́клы. – Кто лю́бит мотоци́клы?

J’aime les motos. – Qui aime les motos ?

Я люблю́ чита́ть кни́ги. – Кто лю́бит чита́ть кни́ги?

J’aime lire des livres. – Qui aime lire des livres ?

Le pronom МЕНЯ occupe généralement la position de COD dans une phrase. Cette position montre envers qui ou quoi est dirigée une action directe.

Мама любит меня. – Кого любит мама?

Maman m’aime. – Qui aime maman ?

Начальник ненавидит меня. – Кого ненавидит начальник?

Mon supérieur me déteste. – Qui déteste le supérieur ?

Or, en russe, pour dire « Je m’appelle … », l’on dit en réalité « On m’appelle … », ce qui implique que la personne qui prononce cette phrase doit mettre son pronom en position de COD et le verbe à la troisième personne du pluriel, ce qui, sans pronom sujet, est équivalent au « on » français :

Меня зову́т Мартин – Кого зову́т Мартин?

On m’appelle Martin (Je m’appelle Martin). – Qui appelle-t-on Martin ?

Le pronom МНЕ occupe quant à lui généralement la position de COI, de destinataire d’une action :

Друг даёт мне сигаре́ту. – Кому друг даёт сигаре́ту?

Un ami me donne une cigarette. – À qui l’ami donne une cigarette ?

Mais alors, pourquoi en russe doit-on utiliser cette forme pour dire son âge ? Parfois la réponse est aussi simple que déconcertante : c’est comme ça, il n’y a pas de réelle explication, il faut vous y faire !

Мне 75 лет! Мне 40 лет! А мне то́лько 15 лет!

J’ai 75 ans ! J’ai 40 ans ! Et moi je n’ai que 15 ans !

Par conséquent, si vous débutez seulement l’apprentissage du russe et désirez dire quelques phrases à votre propos, retenez les règles d’utilisation des pronoms Я, МЕНЯ et МНЕ :

Prénom – Меня – Меня зовут Мартин – Cas accusatif

Âge – Мне – Мне 30 лет – Cas datif

Profession – Я – Я актёр – Cas nominatif

Passion – Я – Я люблю мотоциклы – Cas nominatif

