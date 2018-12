Quelles universités russes produisent le plus de milliardaires?

Comme partout dans le monde, choisir la bonne université est en Russie l’un des premiers pas vers le succès futur. Ce choix ne détermine pas nécessairement le fait de devenir un oligarque une fois diplômé, mais se diriger vers certains établissements semble constituer un tremplin considérable. Plusieurs universités ont effet vu nombre de leurs anciens étudiants amasser par la suite des fortunes.

En Russie, ces universités sont au nombre de quatre, selon les données récentes du site educations.com. L’Université d’État de Moscou, l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), l’Université nationale des sciences et technologies (MISIS), et l’Université russe d'économie Plekhanov figurent ainsi dans le top 20 mondial des établissements comptant le plus de diplômés devenus milliardaires et apparaissant sur la liste 2018 de Forbes.

Bien que ces institutions moscovites n’aient pas intégré le top 10, il s’avère que la capitale russe a formé plus de futurs milliardaires que n’importe quelle autre ville du monde.

