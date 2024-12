À la découverte de la beauté insoupçonnée de la Tounka (Vidéo)

Russia Beyond

Le district de la Tounka, au cœur de la Bouriatie, est une terre de paysages à couper le souffle. Lacs paisibles, forêts luxuriantes et montagnes imposantes – un monde idéal pour ceux qui recherchent une évasion sereine.

https://путешественникдв.рф

Cette vidéo est une compilation des travaux des finalistes de la première édition du concours « Extrême-Orient, terre d’aventures ». Vous trouverez d'autres vidéos présentées dans le cadre de ce concours à cette adresse : путешественникдв.рф.

