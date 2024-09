La ville russe d’Orenbourg se dote d’une Chambre de jaspe!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Des vases et tasses en jaspe ornent les salles de l’Ermitage – ce matériau était apprécié pour la richesse de ses nuances non seulement pas les artisans, mais aussi par les têtes couronnées. Si de nos jours il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse créer toute une chambre en cette pierre, sachez que les artisans d’Orenbourg ont relevé le défi.

Le jaspe de couleurs vives du mont Polkovnik est connu depuis voilà deux siècles et demi. Les pierres locales se distinguent par leurs motifs inhabituels et le jaspe local revêt plus de 350 nuances.

Les travaux ont été dirigés par Nikolaï Mestiachev, riche de plus de 20 ans d’expérience de travail avec cette pierre. Il avoue pourtant que créer toute une chambre en jaspe n’a point été facile. Cette pierre est très solide et les artisans ont découpé moins d’un centimètre par minute pour ensuite révéler le motif de la pierre et créer de vrais chefs-d’œuvre. Si les travaux avaient été menés à partir de zéro, le projet aurait pris entre 4 et 5 ans minimum, mais les artisans avaient déjà le matériau sous la main. Ils ont donc eu à œuvrer un peu plus d’un an.

La pièce de 75m2 est ornée de panneaux de jaspe d’une épaisseur n’excédant pas les 4mm. 23 tonnes de pierres ont été traitées en vue de leur fabrication, dont seules 3 tonnes ont été utilisées.

La collection d’œuvres en pierre semi-précieuse – des vases, coffres et autres objets que Mestiachev a collecté pendant 46 ans – y est désormais conservés.

