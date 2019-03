À quoi ressemblera la nouvelle ligne circulaire du métro de Moscou?

Russia Beyond

Les anneaux de transport continuent d’entourer le centre de Moscou : une grande ligne circulaire de près de 70 km de long apparaîtra dans le métro ! Elle passera à quelques stations du centre et reliera les lignes radiales entre elles. Au total, il y aura 31 stations sur la ligne, dont 19 permettront de prendre des correspondances. En 2018, le premier tronçon situé dans l'ouest de Moscou, reliant le Centre d'affaires (Moscow City) à Savelovskaïa, a été inauguré et le nouvel anneau tout entier devrait entrer en service en 2023. Les stations ont été conçues par des bureaux d’architectes complètement différents, chacune ayant donc son propre style unique.

CSKA

mos.ru mos.ru

La station de métro est située à Khodynskoïe Polie, non loin de la piste abandonnée d’un ancien aérodrome. Dans cette zone se trouve l'un des plus grands centres commerciaux et complexes sportifs de la ville.

Savelovskaïa

Global Look Press Global Look Press

La station relie la gare du même nom avec les trains de banlieue et la ligne de métro grise. L'intérieur arbore un style austère, les halls sont garnis de granit gris et noir.

Et voici à quoi ressembleront les nouvelles stations qui ouvriront dans quelques années :

Lefortovo

mos.ru mos.ru

Le design de la station rappelle les anciens domaines nobles : colonnes de marbre rondes, lustres suspendus et panneaux noirs avec des motifs floraux.

Mitchourinski Prospekt

mos.ru mos.ru

Une entreprise chinoise a été impliquée pour construire cette station de métro située dans le sud-ouest de Moscou. En l'honneur de cette initiative, la station Mitchourinski Prospekt sera décorée dans le style chinois. À l'intérieur, il y aura des colonnes rouges et le hall sera couvert de hiéroglyphes consacrés à l'amitié. Dès aujourd'hui, sur l'avenue Mitchourinski, on peut voir un énorme passage pour piétons rouge et noir permettant de passer d'une ligne à l'autre.

Roubtsovskaïa

mos.ru mos.ru

La station sera décorée avec du granit gris et ressemblera à un aquarium grâce à ses hublots lumineux placés dans des renfoncements.

Ziouzino

mos.ru mos.ru

La station rappellera une ruche : elle sera bordée de panneaux jaunes et noirs et le plafond se transformera en nids d'abeilles.

Cheremetievskaïa

mos.ru mos.ru

Les concepteurs ont décidé de décorer la nouvelle station dans le style « porcelaine » avec des colonnes bombées rappelant des théières. Et les dalles de marbre auront un motif imitant de petites fissures.

Stromynka

mos.ru mos.ru

Les vestibules seront presque complètement transparents et les plafonds seront décorés d'inserts perforés. L'intérieur de la station sera décoré dans le style des hautes technologies, en rouge et blanc.

Aminevskoïe chossé

mos.ru mos.ru

Le détail le plus intéressant de la station est le plafond en forme de vagues avec une illumination inhabituelle.

Rjevskaïa

mos.ru mos.ru

Le centre architectural de cette station située dans le nord-est de Moscou sera une énorme horloge numérique incrustée dans tout le mur. L'idée est la suivante : le métro n'est pas seulement un moyen de transport mais aussi un portail temporel. Et sur le quai seront installés des arches classiques - comme un symbole des portes de la ville.

