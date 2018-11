Les plus grandioses ambassades de Russie à travers le monde

Varsovie

L’ambassade de Russie en Pologne a été bâtie dans les années 1950 sur le modèle des palais de Saint-Pétersbourg datant des XVIII et XIXe siècles, joyaux du classicisme.

Helsinki

Construite dans le style impérial stalinien, l’ambassade russe en Finlande a été le théâtre de la rencontre entre les dirigeants soviétique et américain Leonid Brejnev et Gerald Ford en 1975, lorsque les fameux accords d’Helsinki ont été signés dans le but d’apaiser les tensions entre Occident et bloc de l’Est et d’affirmer l’inviolabilité des frontières tracées suite à la Seconde Guerre mondiale.

La Havane

L’ambassade de Russie est l’un des bâtiments les plus facilement repérables de la capitale cubaine. Certains vont même jusqu’à dire que cet édifice constructiviste est le principal site d’intérêt de la ville.

Minsk

Le bâtiment de la mission diplomatique russe en Biélorussie compte parmi les plus imposantes ambassades de Russie au monde. Elle en est également l’une des plus récentes, puisqu’elle a été inaugurée en 2009 seulement.

Pékin

Il s’agit probablement de la plus grande ambassade de Russie. Elle a ouvert ses portes au milieu des années 50 à l’emplacement où se trouvait auparavant la mission ecclésiastique russe. Certains vestiges de cette dernière peuvent d’ailleurs encore être aperçus sur le territoire du complexe.

Shanghai

Le remarquable édifice du consulat russe à Shanghai a été bâti durant la Première Guerre mondiale. Il a été imaginé par un architecte allemand, ce qui explique que son architecture s’apparente plus à la renaissance allemande qu’à l’école russe.

Londres

Ce bâtiment a été loué à la Couronne d’Angleterre en 1930 par Sir Lewis Richardson, un homme d’affaires sud-africain, afin d’accueillir la mission diplomatique soviétique. En 1991, l’accord de location a été prolongé pour 99 ans, et la Russie paye ainsi une livre sterling par an, tandis que le Royaume-Uni verse annuellement un rouble pour la résidence de son ambassadeur à Moscou.

Berlin

L’ambassade de Russie en Allemagne occupe le même endroit dans le centre de Berlin depuis le milieu du XIXe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont cependant fait de cet édifice la résidence du ministre des Territoires occupés du Reich. Le bâtiment actuel est sorti de terre en 1952, dans ce qui était alors l’Allemagne de l’Est.

Prague

L’Union soviétique a reçu ce bâtiment suite à la Seconde Guerre mondiale. Initialement, il s’agissait de la villa du banquier Fiedrich Petschek, mais elle a été nationalisée et transférée à l’URSS comme cadeau au peuple soviétique pour sa contribution à la lutte contre le nazisme. La demeure a été conçue dans le style du baroque français.

