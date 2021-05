La Russie homologue son quatrième vaccin anti-Covid, ne nécessitant qu’une seule injection

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Spoutnik Light, tel est le nom de ce préparatif enregistré par les autorités sanitaires russes, qui n’est autre que le premier composant du vaccin russe Spoutnik V, informe TASS. Il s’agit du deuxième vaccin à injection unique ayant reçu une homologation officielle dans le monde, après celui de la compagnie américaine Johnson & Johnson.

L’efficacité du Spoutnik Light est évaluée à 79,4% (28 jours après l’inoculation), selon les données du Fonds d'investissement direct russe, soit un taux considérablement supérieur à celui de son équivalent américain (66,9%), mais inférieur aux principales versions à deux doses : le Spoutnik V (91,6%), le mRNA-1273 (par Moderna – 94,5%) et le BNT162b2 (par Pfizer et BioNTech – 95%).

Détail intéressant, ce vaccin serait efficace y compris contre les nouveaux variants du virus, toutefois, il ne procurerait une immunité d’une durée que de 3 à 5 mois, bien inférieure à celle garantie par le vaccin Spoutnik V.

D’après Mikhaïl Mourachko, ministre russe de la Santé, le Spoutnik Light ne constitue par conséquent pas une alternative au Spoutnik V, mais a été élaboré pour « la résolution d’autres tâches », par exemple pour « la formation rapide d’une immunité collective dans des conditions de développement défavorable de la situation épidémiologique ». Il pourrait également servir à la vaccination de personnes ayant déjà guéri de la maladie.

Neuf entreprises ont d’ores et déjà reçu l’autorisation de procéder à la production de ce préparatif, qui sera principalement destiné à l’export, où il sera proposé à un prix unitaire de moins de 10 dollars. À noter que sa substance peut être conservée six mois congelée (par -18° au minimum et en l’absence de lumière), ou un mois dans sa forme liquide (entre 2 et 8°, en l’absence de lumière).

Dans cet autre article, nous vous proposions une FAQ concernant le vaccin anti-Covid russe pour animaux, premier de son genre au monde.

