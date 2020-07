Un squelette entier de mammouth adulte avec tissus mous découvert en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C’est une découverte rare qui a récemment été effectuée sur la péninsule de Yamal, dans le Grand Nord russe, puisque des chercheurs y ont, dans les eaux d’un lac, mis au jour un squelette vraisemblablement entier de mammouth adulte, informe le site officiel du gouvernement du District autonome de Iamalo-Nénètsie.

Des locaux ont en effet initialement extrait des flots divers fragments osseux, dont un morceau de crâne, une mâchoire inférieure, plusieurs côtes et un bout de pied comportant des ligaments préservés. Par la suite, des scientifiques se sont rendus sur place et ont ajouté aux trouvailles plus d’une dizaine de côtes, des phalanges, ainsi qu’un fémur.

« Les spécialistes en sont venus à la conclusion que ces restes osseux appartenaient probablement à un spécimen adulte. L’on suppose que les chercheurs ont affaire à un squelette entier de mammouth », fait état l’institution.

À noter que si les découvertes de dépouilles partielles de mammouths (et d'autres anciennes espèces) sont relativement fréquentes dans le Nord de la Russie, dernier habitat de ces géants d’autrefois, celles de squelette entier, qui plus est avec des tissus mous, s’avèrent être de véritables événements paléontologiques.

Les membres de l’expédition, constituée d’experts du Centre scientifique de l’Arctique, du Complexe régional muséal Chemanovski et du département régional de la culture, estiment en outre que pour l’extraction du reste des ossements, reposant dans les grands fonds du lac, seront requis de l’équipement spécifique et plus de temps.

À n’en pas douter que cette trouvaille permettra ultérieurement aux chercheurs du pays d’étayer leur étude de ce fascinant animal disparu il y a plusieurs millénaires.

