Trésors de l’Altaï: des dessins vieux de 5.000 ans sculptés dans la pierre

La voie Tchouïski, qui mesure un millier de kilomètres, prend sa source à Novossibirsk (à 2 812 km de Moscou) et s’étend à travers le territoire de l’Altaï et la république de l’Altaï jusqu’à la frontière entre la Russie et la Mongolie. Au 723e kilomètre de la route, un ancien sanctuaire baptisé Kalbac-tach se dresse sur la rive droite de la rivière. Le site est orné de pétroglyphes. Sur l'image : Chasse aux chèvres. Près de la rivière Elangach.

Pavel Filatov