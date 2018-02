Le dernier bal de la Maison Romanov

Les Archives centrales de l'État des documents cinématographiques et photographiques Les Archives centrales de l'État des documents cinématographiques et photographiques

Ce fut le bal masqué le plus extravagant du règne du dernier tsar russe Nicolas II.

Grande-Princesse Maria Pavlovna

Dédié au 290ème anniversaire de la Maison Romanov, il dura deux jours.

Grande-Princesse Elizaveta Fiodorovna

Le premier fut consacré à un concert et un dîner dansant, tandis que le bal masqué eut lieu durant le second et resta dans l’histoire grâce à un album de photographies dont les artistes s’inspirent encore aujourd’hui.

Grand-Prince Andreï Vladimirovitch

Tous les convives ont été invités à revêtir des costumes traditionnels russes du XVIIe siècle. On se souvient surtout de cet évènement grandiose pour la richesse des costumes de style russe : les dames nobles étaient parées de robes ornées de pierres précieuses et de coiffes traditionnelles kokochnik, portaient leurs plus beaux bijoux familiaux, et les cavaliers paradaient dans des manteaux richement décorés avec des coiffes de fourrure de boyards, de fauconniers et de soldats.

Grand-Prince Boris Vladimirovitch

Les salles du palais d’Hiver voyaient pour la dernière fois une telle splendeur, jamais plus ses miroirs ne reflétèrent l’éclat aveuglant d’une telle quantité de pierres précieuses. « Alors que nous dansions, se souvint plus tard le Grand-Prince Alexandre Mikhaïlovitch, Les ouvriers faisaient grève à Saint-Pétersbourg, et l’Extrême-Orient s’agitait de plus en plus ».

Les Archives centrales de l'État des documents cinématographiques et photographiques Les Archives centrales de l'État des documents cinématographiques et photographiques

« Je portais une tenue de fauconnier, composée d’un manteau blanc et or cousu d’aigles dorés sur la poitrine et le dos, d’une chemise de soie rose, un pantalon bleu ciel et des bottes marocaines jaunes ».

Grand-Prince Mikhaïl Alexandrovitch

Voilà ce qu’écrivit le Grand-Prince Alexandre Mikhaïlovitch à propos des tenues : « Ksenia [son épouse, ndlr] portait une tenue de boyarine, richement cousue, luisant de pierres précieuses, qui lui allait très bien... »

Grande-Princesse Ksenia Alexandrovna

Le valet de trèfle est dessiné à partir du costume du Grand-Prince Mikhaïl Alexandrovitch, et le valet de carreau, de celui du Grand-Prince Andreï Vladimirovitch. La dame de trèfle représente pratiquement à l’identique la tenue de la Grande-Princesse Elizaveta Fiodorovna, et la dame de cœur rappelle la sœur du Tsar, Ksenia Alexandrovna, en tenue de boyarine.

Les Archives centrales de l'État des documents cinématographiques et photographiques Les Archives centrales de l'État des documents cinématographiques et photographiques

La guerre russo-japonaise qui éclata un an plus tard, puis la première révolution russe de 1905, ainsi que la crise économique mondiale, marquèrent le début de la fin de l’Empire russe. La cour de Saint-Pétersbourg n’avait déjà plus la tête aux bals. Mais d’une façon curieuse, la mémoire du « bal russe » de 1903 demeura même durant l’époque soviétique.

Voici comment : en 1913, pour le 300ème anniversaire de la Maison Romanov, un jeu de cartes « Style russe » fut imprimé. Elles survécurent à l’Empire et aux Romanov, et devinrent le jeu de cartes le plus populaire d’URSS. Des millions d’hommes soviétiques, jouant aux cartes à la datcha et à la plage, ou comptant les points de leur réussite, ne se doutaient pas qu’ils tenaient entre leurs mains le souvenir du dernier bal costumé de l’Empire russe.

