Femmes du Nord: un mode de vie qui a traversé les siècles

La foi est un sujet très intime pour les petits peuples russes, qui gardent en mémoire les persécutions orthodoxes et soviétiques. Selon les témoignages de photographes et d'autres hôtes de ces peuples, on ne glane à propos d'eux que des bribes informations et des faits communs. Dès que la conversation devient plus intime ou concerne le présent, on change immédiatement de sujet.

Alexander Romanov