Slava est un véritable homme-fête, tout un univers merveilleux et fantastique débordant des idées les plus folles concentré dans un corps humain. La fête – c'est son style de vie, sa religion et son métier. Allergique à la vie « normale », il crée le miracle dans le quotidien pour le partager avec ceux qui sont capables de le percevoir. Et c'est très contagieux. Tel un aimant, Slava attire dans son orbite des gens qui n'ont pas peur de réaliser les projets les plus fous, de rêver et de faire vivre les rêves.



Le domaine du Moulin Jaune en est la preuve. Acheté par l'artiste il y a une quinzaine d'années pour realiser son projet de rêve, le vieux moulin, abandonné depuis 20 ans, à moitié détruit et situé sur un terrain de trois hectares au bord de la rivière, a été transformé en œuvre d'art et en laboratoire d'idées et de réalisations en tout genre par les artistes du monde entier.