En images: sept (très) attrayants sportifs russes

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Anton Babikov, biathlon

Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

Ce biathlonien est né en 1991 à Oufa. Il est quadruple champion d'Europe et champion de en relais (2017). À ses heures perdues, en dehors des entraînements et des compétitions, il s'adonne à la lecture et encourage les jeunes sportifs à partager sa passion.

Nikita Katsalapov, patinage artistique

Vladimir Pesnya/Sputnik Vladimir Pesnya/Sputnik

Né à Moscou en 1991, Nikita Katsalapov est l'un des patineurs russes les plus connus. Avec sa partenaire de danse et désormais épouse, Viktoria Sinitsina, il est double champion de Russie (2019 et 2020), double champion d'Europe (2020 et 2022), champion du monde (2021) et a obtenu une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2022.

Ivan Bukin, patinage artistique

Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Ce patineur est né en 1993 à Moscou. Avec sa partenaire Alexandra Stepanova, il est triple champion de Russie (2021, 2022 et 2024) et double médaillé d'argent aux championnats d'Europe (2019 et 2022). Ivan Bukin participe également à l'émission télévisée L'Âge de Glace.

Ilya Ivanyuk, saut en hauteur

Grigori Syssoev/Sputnik Grigori Syssoev/Sputnik

Ilia Ivaniouk est né en 1993 dans la région de Smolensk. Il a décroché l'or aux championnats de Russie (en salle et en plein air) en 2020 et 2022, le bronze aux championnats d'Europe en plein air en 2018 et du monde en plein air en 2019. Ses records personnels sont actuellement de 2,33 mètres en salle et 2,37 mètres en plein air.

Nikolay Goldobin, hockey sur glace

Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

Né en 1995 dans la région de Moscou, Nikolay Goldobin est attaquant au Spartak. Avant de rejoindre ce club moscovite, il a joué au Canada, en Finlande et 4 ans en NНL aux États-Unis.

Vladislav Grinev, nage

Alexandre Vilf/Sputnik Alexandre Vilf/Sputnik

Né en 1996 à Moscou, Vladislav Grinev brille en nage libre. Il a remporté une médaille d'argent et deux médailles de bronze aux championnats du monde (en grand bassin) aux championnats du monde de 2019. Il a également décroché de nombreuses médailles lors de championnats de Russie et d'Europe en grand et petit bassin.

Mikhaïl Vekovichtchev, nage

Maxim Bogovid/Sputnik Maxim Bogovid/Sputnik

Ce nageur né en 1998 dans la région de Kalouga est facilement reconnaissable à son tatouage de requin. Il a obtenu l'argent en relais 4 x 200 mètres aux Jeux olympiques de 2020. Il a également décroché de nombreuses médailles en relais en grand et petit bassin aux championnats d'Europe et du monde.

En suivant le lien, découvrez dix photos légendaires des sports soviétiques

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.