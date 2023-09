«Et ta tête, tu l’as oubliée?», et autres phrases légendaires prononcées par les professeurs russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De Sakhaline à Kaliningrad, tous les écoliers ont entendu ces phrases. Nous avons sélectionné les meilleures.

1. «Et ta tête, tu l’as oubliée à la maison?»

Souvent, les écoliers oublient leurs manuels, cahiers, stylos, ou de faire leurs devoirs... C’est alors que résonne cette phrase, également familière aux écoliers français.

Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

2. «Forêt de mains»

« Qui va au tableau ? Bon, forêt de mains ! », « Qui connaît la différence entre sinus et cosinus ? Encore une forêt de mains. ! » Cette injonction à lever la main en masse pour répondre n’est généralement pas suivie d’effet. Et quand personne ne répond, le professeur prend la liste de présence et recherche sa victime par ordre alphabétique.

3. «La sonnerie, c’est pour le professeur»

La sonnerie rappelle au professeur que le cours est fini, mais tant que les élèves n’ont pas noté les devoirs, personne n’ira en récréation. C’est du moins ce que veut dire le professeur avec cette phrase.

4. «Assieds-toi à ma place, moi je prendrai la tienne»

Vous rêvez d’être enseignant ? Parfois, les professeurs le proposent, surtout si les écoliers sont dissipés ou posent des questions hors sujet. En réalité, cette phrase n’est presque jamais suivie d’actions.

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

5. «Sors et rentre correctement»

En retard pour les cours ? Pas question d’entrer en classe comme si de rien n’était, vous devez le faire « comme il se doit ». Autrement dit, frappez à la porte, présentez vos excuses au professeur et à la classe, et ce n’est qu’alors que vous serez autorisé à aller à votre place.

6. «Je vais séparer ces deux-là maintenant!»

C’est généralement ainsi qu’un enseignant s’adresse aux élèves qui se bidonnent pendant toute la leçon ou jacassent sans arrêt au lieu d’étudier. Forcément, il est bien plus amusant de parler de ce qu’on fera après les cours que de suivre la deuxième loi de la thermodynamique...

7. «Pour l’instant, je mets deux avec un crayon»

Si l’élève n’apprend pas la leçon d’ici demain, l’enseignant prendra un stylo à bille et inscrira le deux de manière indélébile (deux est une très mauvaise note sur l’échelle de cinq en Russie). Alors sa moyenne finale diminuera. Mais c’est demain, alors respirez, vous avez une chance de vous en sortir.

Kirill Koukhmare/TASS Kirill Koukhmare/TASS

8. «Qui rigole là-bas au Kamtchatka? Raconte-le à tout le monde, qu’on rie ensemble»

Pour une raison inconnue, les tables situées au fond des salles de classe portent le nom de « Kamtchatka », et non d’une autre région reculée de Russie. En règle générale, le « Kamtchatka » est le lieu de prédilection des cancres et de ceux qui n’ont pas appris leurs leçons. On y est moins en vue...

9. «Et je dois aussi vous mettre une note pour deux?»

Avouez, avez-vous déjà copié la réponse d’un problème sur votre voisin de pupitre ? Si tel est le cas, vous avez probablement entendu cette phrase de la part du professeur.

10. «Tu viens à l’école avec tes parents!»

Le professeur ne prononce cette phrase que dans les cas les plus extrêmes, lorsque l’élève se comporte vraiment très mal. Tout d’abord, il convoque les parents pour une conversation, et les enverra chez le directeur si la situation est très grave.

Dans cette autre publication, découvrez cinq choses étonnantes qui étaient interdites à l'école soviétique.

