La magie des traditions vestimentaires d’antan (Vidéo)

Les tenues portées par les jeunes mariées du Daghestan variaient littéralement d’un village à l’autre, cette terre étant depuis la nuit des temps le lieu de vie d’une multitude d’ethnies. Le photographe daghestanais Ramzan Gousseïnov a reconstitué certaines de ces toilettes et créé de nouveaux looks en puisant son inspiration dans les costumes des peuples d’Afrique du Nord et d’Asie.