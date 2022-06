Le Moscou et le Leningrad des années 1960 à travers l’objectif de l'Américain John William Reps

Ces photographies de cours soviétiques cozy et vertes, de terrains de jeux et d'immeubles «khrouchtchevkas» vous feront voyager dans le temps.

L'historien américain John William Reps a exploré l'urbanisme et les espaces publics dans un grand nombre de pays à travers le monde. À l'été 1964, il visite l'URSS, notamment Moscou et Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg), où il prend de nombreuses photographies en couleur des quartiers et des cours les plus ordinaires, ainsi que de nouveaux complexes résidentiels encore en construction. Ses clichés nous plongent dans l'atmosphère des années 1960 en URSS.

Le début de l'industrialisation soviétique a été accompagné par une augmentation de la population urbaine, qui a débouché sur une pénurie de logements. Pendant plusieurs décennies, les gens ont vécu dans des appartements ou des dortoirs communautaires. Nikita Khrouchtchev était célèbre pour beaucoup de choses, y compris le processus de déstalinisation en URSS. Mais son nom a été immortalisé par les immeubles résidentiels baptisés « khrouchtchevkas ».

Au début des années 1960, Khrouchtchev a lancé un vaste processus de construction de bâtiments visant à faire face à la crise du logement.

Voici à quoi ressemblait un « khrouchtchevka » typique. Un immeuble bon marché de trois à cinq étages constitué de panneaux de béton, qui possédait des appartements incroyablement petits et n’avait pas d'ascenseur. Cependant, les gens étaient heureux d'avoir leur propre espace de vie et de quitter les appartements ou les dortoirs communs.

Les autorités ont fait de leur mieux pour aménager l'espace urbain au sein des quartiers nouvellement construits. Un espace vert…

… des aires de jeux dans chaque cour…

… et même des fontaines ! Certes, cette décoration « luxueuse » était plus une rareté que la norme. Toutefois, les enfants heureux les utilisaient pour s’y baigner l'été, pas seulement pour les regarder.

Tous les nouveaux quartiers avaient leurs propres écoles, de sorte que les enfants pouvaient marcher seuls jusqu'à la plus proche.

Il y avait, bien sûr, des écoles maternelles et les jardins d'enfants pour les plus petits. Les parents pouvaient emmener leurs enfants à la crèche dès leur plus jeune âge - même s’ils n’avaient que quelques mois - et retourner travailler pour bâtir un avenir soviétique radieux.

Les nouveaux quartiers avaient des bâtiments commerciaux typiques qui offraient une large gamme de produits.

John William Reps a été surpris par un filet visant à empêcher des morceaux de la façade de tomber sur les piétons.

Les « khrouchtchevkas » avaient de très petits balcons et, au départ, les gens ont essayé d'y faire du jardinage… mais bientôt, ils se sont transformés en un espace de stockage supplémentaire, car les petits appartements manquaient d’espaces de rangement.

Et en dessous se trouvait une cour intérieure et un parc avec un bloc de logements construit à l'époque de Staline. Habituellement, ces bâtiments avaient plus d'étages (ce qui nécessitait un ascenseur) et plus de décorations sur leur façade.

Les photos ci-dessus provenaient toutes de Moscou et ci-dessous, vous pouvez en trouver quelques-unes de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les rues des nouveaux quartiers résidentiels étaient larges et comprenaient des arbres poussant le long des routes pour faire de l'ombre et empêcher la poussière et la saleté d'atteindre les piétons.

Dans les premiers bâtiments résidentiels, tous les rez-de-chaussée accueillaient des appartements pour maximiser l'espace disponible. Plus tard, les architectes ont suggéré de les transformer en zones commerciales.

À Leningrad, John William Reps a visité des complexes massifs récemment construits avec des logements de grande hauteur…

… et certains bâtiments antérieurs de style constructiviste, où n'importe quel espace pouvait être transformé en une sorte de terrain de jeu.

Le manque d'espace et de balcons forçait de nombreuses personnes à sécher leur linge à l'extérieur, c'était donc une scène typique pour toutes les zones environnantes des immeubles soviétiques.

Pour que vous ne pensiez pas que tout le monde vivait uniquement dans de minuscules « khrouchtchevkas » construites en masse en URSS, voici un autre cliché de Leningrad : un gigantesque complexe résidentiel de dix niveaux.

