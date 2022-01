Mort de Victor Loupan, figure emblématique de la diaspora russe en France

Il aura été président du comité éditorial et rédacteur en chef de La Pensée russe, revue de référence pour la diaspora russe en Europe, reporter au Figaro Magazine, mais aussi éditeur, homme de radio, écrivain, professeur ou encore documentariste, spécialiste de la Russie, Victor Loupan est décédé le 22 janvier à l’âge de 67 ans.

Notre collaborateur, Victor Loupan, est décédé, subitement, samedi 22 janvier au matin. C’est un choc pour toute l’équipe de Radio Notre Dame qui souhaite lui rendre hommage. Une émission spéciale lui sera consacrée, ce lundi 24 janvier à 11h00. https://t.co/CUBlym5Rv4pic.twitter.com/aYnsmBgQuF — Radio Notre Dame (@radionotredame) January 23, 2022

Auteur d’ouvrages tels que Le défi russe et Nicolas II, le saint tsar, il fréquentait la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky de Paris et était particulièrement actif au sein de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. Son statut de membre du Conseil pour la culture auprès de Cyrille, patriarche de Moscou et de toute la Russie, a d’ailleurs valu à ses proches les condoléances de ce dernier.

Né sous l’URSS, en 1954, il avait étudié le français au sein de l’Université d'État de Moldavie, à Chisinau. Il avait, à ses 20 ans, ensuite émigré avec sa famille en Belgique, puis aux États-Unis, avant de gagner l’Hexagone en 1985, où il deviendra une personnalité notable de la communauté russophone et orthodoxe.

