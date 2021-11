En images: ces jouets que les enfants soviétiques fabriquaient à partir de pommes de terre

Russia Beyond

Nous sommes surpris de voir à quel point les enfants d'aujourd'hui sont gâtés – ils ont souvent beaucoup de jouets qu'ils n'apprécient pas du tout, préférant passer du temps sur Internet. Quant aux enfants soviétiques, leur vie n'était pas si luxueuse : ils devaient parfois s'amuser en fabriquant eux-mêmes des jouets, y compris à partir des matériaux les plus abordables.

A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Les parents, dont l'attention a été attirée par ce livre illustré par A. Fedoulov, pouvaient divertir leurs enfants à moindres frais, en fabriquant des jouets à partir de simples... pommes de terre.

Regardez quelles options créatives ils avaient à leur disposition !

Un samovar et un service à thé A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Un homme promenant son chien A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Un chien avec sa niche A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Le livre contenait également une brève instruction qui facilitait le processus : « Tous ces jouets peuvent être fabriqués à partir de pommes de terre. Choisissez des pommes de terre convenables et lavez-les soigneusement. Coupez-les avec un couteau comme indiqué sur la photo. Vous pouvez fabriquer des bras, des jambes, des cous et des queues avec des allumettes ou des bâtons. De plus, à l'aide d'allumettes, vous pouvez connecter des pommes de terre les unes aux autres ».

Deux garçons à la balançoire A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Un homme pêchant A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Un homme monte un cheval A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

La même année, la maison d'édition Molodaïa Gvardia a publié la suite du livre sur ces jouets insolites.

Une maman promenant son bébé A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Un étudiant à son bureau A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Et même un groupe de musiciens ! A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931 A. Fedoulov, Molodaïa Gvardia, 1931

Les deux livres ont été numérisés et sont disponibles dans les archives en ligne de la Bibliothèque nationale des enfants. Pour découvrir le premier livre, cliquez ici. Suivez ce lien pour la deuxième partie.

Dans cet autre article, nous vous présentions les jouets des enfants paysans de l’époque impériale russe.

