Les hommes russes victimes d’une vaste escroquerie sur les sites de rencontre

Au cours de ces trois dernières années, un vaste système d’arnaques en ligne s’est développé en Russie, dirigé contre les hommes sur les sites de rencontre, révèle RBC, s’appuyant sur une étude de Group-IB.

Le concept est toujours similaire : une « jeune femme » fait connaissance avec un utilisateur d’une application de rencontre, à l’instar de Tinder et Badoo, ou sur un autre réseau social, puis lui propose de passer à une autre messagerie, généralement Telegram, et d’organiser une rencontre réelle. Alors, elle révèle disposer d’un billet pour un spectacle et suggère à son interlocuteur de réserver une place à côté d’elle. Pour cela, elle lui envoie un lien vers le site de réservation ainsi que le code QR de son propre billet. Une fois la transaction effectuée par l’homme, sa charmante promise se contente tout simplement de disparaître.

Un phénomène prenant de l’ampleur, puisque si, en 2019, seulement 25 « faux sites » de ce type avaient fait leur apparition, en 2020, 263 autres s’y sont ajoutés, et en 2021 – 428. Derrière leur conception se cacheraient au moins 24 groupuscules, dont l’un aurait d’ores et déjà engrangé de cette manière, en un an seulement, quelque 18 millions de roubles (216 500 euros), au travers de près de 7 000 transactions.

