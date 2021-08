Reporter en zone de conflit: appel à candidatures de RT pour les Khaled Alkhateb Memorial Awards

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La chaîne RT lance un appel à candidatures pour une nouvelle édition des Khaled Alkhateb International Memorial Awards.

Qu’est-ce que le prix Khaled Alkhateb ?

Ces prix ont tout d’abord été décernés par la chaîne de télévision en 2018 en l’honneur de Khaled Alkhateb, journaliste en freelance de RT Arabic, tué alors qu’il réalisait un reportage depuis le front en Syrie.

Le prix est remis pour récompenser le meilleur journalisme en zone de conflit. Les candidatures sont ouvertes à tous les correspondants de guerre du monde, quelle que soit leur nationalité ou leur affiliation professionnelle.

« Ces prix honorent le travail courageux de ces journalistes et organisations qui ont pour but de faire la lumière sur la complexité et les conséquences de ces guerres et conflits armés », peut-on lire sur le site officiel de la récompense.

Traditionnellement, le prix est décerné dans deux catégories : « Meilleur travail depuis une zone de conflit: vidéo » et « Meilleur travail depuis une zone de conflit : texte ». Ces deux catégories sont, cette année, accompagnées par une troisième : « Après la guerre: texte/vidéo ». Ayant pour slogan « des histoires qui inspirent et encouragent », les vidéos ou articles de cette catégorie sont censés raconter l’histoire des populations affectées par un conflit et couvrir le rétablissement des communautés, que ce soit immédiatement après le conflit ou sur le long terme par rapport aux traumatismes, à la guérison et à la réconciliation.

Ce prix est l’un des plus inclusifs dans son genre : les candidatures de tous pays et de toutes les langues sont acceptées. Les journalistes freelances, les médias alternatifs et les plateformes de journalisme indépendantes, tout comme les correspondants de guerre officiels affiliés à un éditeur ou à un réseau international peuvent candidater.

Vous pouvez en apprendre plus sur le règlement pour participer ici.

Qui était Khaled Alkhateb ?

Khaled Alkhateb, journaliste indépendant et correspondant en freelance pour RT Arabic décédé pendant la guerre en Syrie, est celui qui a inspiré la création du prix. Le 30 juillet 2017, Alkhateb et son caméraman, Muutaz Yaqoub, couvraient une escarmouche entre l’armée syrienne et ce qui s'avérera plus tard être une unité de Daech (organisation terroriste interdite en Russie).