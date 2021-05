En images: manifestations du 1er mai de l'époque soviétique à nos jours

Russia Beyond

Jeunes avec banderoles et portraits de Vladimir Lénine, 1960

Le 1er mai, fête du printemps et du travail, est l'une des dates les plus appréciées en Russie. De l'époque soviétique à nos jours, les adultes et les enfants se rassemblent sur les principales places de toutes les villes du pays pour célébrer cette journée dans le cadre de manifestations de masses colorées.