Décès de l’historien Jean-Pierre Arrignon, spécialiste émérite de la Russie

S'est éteint l'un des plus fins connaisseurs de l'histoire russe en France, à l'origine de multiples ouvrages dédiés à la Russie médiévale et contemporaine.

C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition, ce mardi 13 avril, de Jean-Pierre Arrignon, 78 ans, éminent historien et l’un des plus grands spécialistes français de la Russie.

Ancien professeur aux universités de Poitiers, d’Artois, et à l'École des Hautes Études en Sciences sociales, ainsi que docteur honoris causa de l'Université russe de Iaroslavl, il a été l’auteur de nombreux ouvrages, pour beaucoup consacrés à la Russie médiévale, période qu’il affectionnait particulièrement. Fin 2020, il avait d’ailleurs publié Une Histoire de la Russie (Éditions Perrin), à la rédaction de laquelle il avait œuvré durant plus de dix ans.

Chevalier de l'ordre national du Mérite, il a, au sein de diverses organisations, à l’instar du Centre de culture européenne de Saint-Jean-d'Angély, dont il a été le président, ou de l’UNESCO, grandement contribué à l’étude et à la promotion de la culture européenne.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux proches de cet éternel passionné, et notamment à Zoya Arrignon, son épouse, présidente de la branche russe de la Renaissance Française et amie de la rédaction francophone de Russia Beyond.

