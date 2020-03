Un rêve vieux de 40 ans réalisé: le nouvel ambassadeur de France en Russie parle de sa mission

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, dont la mission a officiellement débuté en février 2020, a avoué avoir rêvé de travailler dans cette contrée depuis 40 ans. Il l’a déclaré dans son message vidéo publié sur la page de l’institution sur Facebook plus tôt en février, le jour de la remise de sa lettre de créance au président russe.

« L’ambassadeur de France en Russie, quel honneur et quel bonheur que d’exercer cette haute responsabilité dans le contexte actuel. Ma feuille de route est chargée et exigeante. Je m’y engage avec détermination, passion et lucidité, entièrement mobilisé. [...] Je retrouve ce pays que j’aime tant. J’ai hâte de voyager dans ce pays-continent pour aller à la rencontre de ses habitants », a déclaré son excellence, qui auparavant dirigeait la mission diplomatique française en Pologne.

Dans ce même message, M. Lévy a avoué mesurer hautement sa chance « d’être en poste en Russie », avouant qu’il s’était passionné pour l’étude de la langue russe dès ses années scolaires.

Le diplomate a également mentionné l’influence que la culture russe a eue sur lui, ses grandes figures, notamment Anna Akhmatova, ayant fait « partie du paysage personnel » de sa jeunesse.

Et de mentionner les relations de longue date qui lient les deux pays.

