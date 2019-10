Sept espaces de coworking à Moscou pour toutes les bourses

À Moscou, la demande pour des espaces de travail plus flexibles est en augmentation. Diverses options s’offrent aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux hommes et femmes d’affaires, de la salle de réunion hors de prix à des alternatives totalement gratuites, financées par l’État. Lisez la suite et découvrez quel lieu vous correspondrait le mieux.

Si on en croit les experts, Moscou surpasse de loin toutes les capitales d’Europe occidentale en termes de surface disponible pour les espaces de coworking : aujourd’hui une centaine de lieux couvrent 130 000 m2 partout dans la ville, et ce chiffre ne devrait qu’augmenter.

Prenons WeWork. Ce fournisseur américain d’espaces de travail partagés propose déjà quatre adresses dans la capitale russe, soit 17 800 m2. En septembre 2019, WeWork a annoncé son souhait d’en ouvrir d’autres, qui s’étaleraient sur 50 000 m2 supplémentaires, devenant ainsi le plus important fournisseur de ce type d’espaces en Russie.

En attendant que le marché ne se soit davantage développé, ceux qui souhaitent se mettre à l’ouvrage sans plus attendre auront le choix entre plusieurs options aussi uniques qu’accueillantes. Que vous soyez un travailleur indépendant expatrié cherchant désespérément le calme et la tranquillité ou que vous soyez simplement curieux des conditions dans lesquelles les Russes travaillent aujourd’hui : regardez donc ce que Moscou a à vous offrir.

SOK

« SOK » est une chaîne de bureaux partagés élégante, qui se concentre sur trois éléments : service, espace de travail et connaissance. Leur catalogue propose déjà trois espaces auxquels viendront bientôt s’ajouter deux autres. Vous pouvez choisir de travailler en open-space, avoir votre propre bureau ou même imaginer votre propre espace de travail. Chacun de ces lieux se divise en différentes parties : l’une est dédiée au networking, l’autre à ceux qui ne veulent point être dérangés. Soyez-en certains, vous ne manquerez de rien pour travailler. « SOK » organise également des événements et des conférences gratuites pour ses membres.

Avantages : espaces personnalisés, événements, programmes de formation

Où ? « SOK Arena Park », prospect Leningradski 36/11 (m. Dinamo), « SOK Sady Pekina », rue Bolchaïa Sadovaïa, 5/1 (m. Maïakovskaïa), « SOK Zemlianoi Val », rue Zamlianoï val, 8 (m. Kourskaïa)

Prix : 1 500 roubles (21€)/jour ou 5 000 roubles (70€)/mois

#tceh

Un lieu fait pour les technophiles ! #tceh donne la possibilité d’établir des liens entre professionnels partageant les mêmes idées ou encore de s’inspirer de dirigeants d’entreprises déjà prospères lors d’événements organisés sur place. L’espace de coworking s’est associé au Fonds pour le développement des initiatives Internet – Internet Initiatives Development Fund – , un fonds de capital-risque russe qui investit dans les start-ups high-tech, des experts informant les membres des dernières activités du fonds dans une ambiance informelle. Vous pouvez réserver gratuitement une visite sur leur site web.

Avantages : ouvert 24h/24 et 7j/7 ; en lien direct avec le Fonds pour le développement des initiatives Internet

Où ? Rue Miasnitskaïa 13/18 (m. Tourgenievskaïa)

Prix : à partir de 17 000 roubles (238€)/mois, possibilité de visiter gratuitement

Cabinet Lounge

Il n’y a qu’un seul espace de coworking « Cabinet Lounge ». Il se trouve dans un bâtiment historique datant du début du XXe siècle, se situe en plein centre-ville et est plutôt prisé par les hommes et femmes d’affaires. Le lieu propose en effet divers espaces de travail et de nombreux services (un concierge, des chauffeurs et des coursiers). Cet endroit est somptueux avec ses œuvres d’arts coûteuses, ses hauts plafonds et son bar. L’adhésion à ce club privilégié n’est pas donnée, elle offre toutefois à ses membres de précieuses ressources et un accès à des événements privés.

Avantages : bâtiment historique, concierge, intérieur luxueux, événements

Où ? Place Novaïa 6 (m. Loubianka)

Prix : 2 500 roubles (35€)/jour ou à partir de 17 000 roubles (238€)/mois

Rabotchaïa Stantsiïa

Rabotchaïa Stantsiïa (« poste de travail » en français) possède quatre espaces à Moscou. Dans chaque lieu, tout le nécessaire est mis à votre disposition afin d’effectuer un travail aisé (imprimantes, salles de négociations, café, snacks, etc.). Chaque « poste » à néanmoins ses petites particularités : l’ambiance est plutôt artistique à Kourskaïa, tandis qu’un hôtel capsule est disponible pour les membres du poste « Plaza » près de la station de métro Dmitrovskaïa. Parmi les locataires, on dénombre de grands noms tels qu’Unilever, Adidas, Nike, Greenpeace et Sberbank.

Avantages : ouvert 24h/24 et 7j/7, articles de toilettes, hébergement

Où ? « Balchung » Sadovnicheskaïa naberejnaïa, 9 (m. Novokouznetskaïa) ; « Plaza », rue Boutyrskaïa, 62 (m. Dmitrovskaïa) ; « Artplay » rue N. Syromiatnitcheskaïa, 10/2 (m. Kourskaya) ; « Gorky Park » prospekt Leninski, 30A (m. Leninski prospekt)

Prix : de 790 roubles (11€)/jour ou à partir de 25 000 roubles (350€)/mois. En outre, le premier jour de location est gratuit.

Tablitsa

Wifi illimité, fournitures de bureau, salles de négociations et même un coursier, une secrétaire ou un service comptable : « Tablitsa » (« Tableau » en français) est un espace hybride alliant business et plaisir. En plus d’être un espace de coworking, on y trouve un restaurant et un jardin sur le toit, qui se transforme en lieu de fête pendant l’été. Après leur journée de travail, les membres peuvent jouer à des jeux intellectuels, faire du yoga ou participer à un événement dans une zone spécialement dédiée pouvant accueillir 220 personnes.

Avantages : emplacement idéal, jardin sur le toit, ouvert 24h/24 et 7j/7, événements

Où ? Rue Novoslobodskaïa, 16 (m. Mendeleïevskaïa)

Prix : 22 000 roubles (308€)/mois.

Dar Trouda

Contrairement à tous les autres espaces, « Dar Trouda » (« Le don du labeur » en français) n’a aucun bureau à proposer, mais plutôt un espace de travail du bois partagé pour les menuisiers, avec tout le nécessaire pour ce travail manuel. L’impressionnante surface de 830 m2 fournit le matériel de menuiserie et des programmes de formation pour les débutants et les experts. Il est aussi possible de commander du matériel, des colorants, une découpe laser sur bois et sur métal.

Avantages : forfait à l’heure, variété d’équipement, vaste espace, casiers individuels

Où ? Rue 1-ya Boukhvostova, 12/11 (m. Preobrajenskaïa Plochtchad)

Prix : 300 roubles (4€)/heure, 1 800 roubles (25€)/jour, 13 000 roubles (182€)/mois. En outre, le premier jour de location est gratuit.

Espaces de coworking gratuits

Pour ceux qui préfèrent investir dans un projet plutôt que dans un espace de travail, des alternatives gratuites existent, aussi bien sur le court que sur le long terme. À Moscou, on dénombre plusieurs de ces lieux financés par l’État. Les indépendants peuvent y travailler, mais aussi profiter des conseils de professionnels et d’une aide juridique. Petite précision : afin d’obtenir une place de membre, il faut obligatoirement être enregistré comme entrepreneur individuel ou entreprise. Par ailleurs, aucune fourniture de bureau n’est mise à votre disposition.

Avantages : gratuit, salles de négociations, zones de détente

Où ? Rue Srednia ïa Pervomaïska ïa, 3 ; rue Avtozavodska ïa, 1 ; rue Kakhovka, 37/1 ; prospekt Mitchourinski, 27/2

Prix : gratuit

