Le corned-beef dans les rations militaires de Russie n’est plus

Le corned-beef, plat emblématique des rations militaires, ne figure plus au menu des soldats de Russie, a indiqué Dmitri Boulgakov, adjoint au ministre de la Défense en charge de l’approvisionnement matériel et technique, interrogé par le journal Argoumenty i Facty. Il en va de même pour les conserves contenant un mélange de produits carnés et végétaux.

« Ce qui était autrefois le symbole de marque de la cuisine militaire – le corned-beef et les conserves viandes-végétaux – ne reste plus que dans la vie civile. Même les rations alimentaires individuelles, descendants des rations sèches, se trouvent maintenant en sept variantes pour les différents jours de la semaine. Pour ne pas en être dégouté », a-t-il en effet expliqué.

Et d’ajouter par ailleurs que les repas des soldats dépendaient de leur charge physique et de leur type de troupes, mais que la valeur énergétique totale quotidienne de leurs mets s’élevait à 4 200 calories.

Dans cet autre article, nous vous présentons précisément ce que mangent les cosmonautes russes dans l’espace.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.