Un document rédigé par Gagarine et son stylo-plume proposés aux enchères en France

Une lettre manuscrite de Iouri Gagarine, premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace, accompagnée du stylo-plume utilisé pour l’occasion, est actuellement proposée aux enchères en France, informe l’agence de presse RIA Novosti. Ce lot, mis en vente par la maison Cazo, est estimé à 15-20 000 euros.

Tandis que le stylo a été conçu en forme de fusée et que son support arbore l’inscription « URSS Septembre 1959 », le texte en question s’avère en réalité être les félicitations du plus célèbre cosmonaute aux marins et bateliers soviétiques.

Un autre lot mérite par ailleurs une attention tout aussi particulière : 12 photographies, dont 11 jamais publiées, réalisées le 24 mars 1968, soit trois jours avant la disparition de Gagarine. Sur ces clichés en noir et blanc, le héros national pose aux côtés de sa famille, dans leur appartement de la Cité des étoiles, complexe d’entrainement des cosmonautes situé au nord-est de Moscou. L’ensemble est estimé à 5-7 000 euros.

Se déroulant en ligne, la vente s’achèvera le 3 mars.

