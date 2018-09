Inauguration en Belgique d’une plaque à la mémoire des soldats russes tombés durant la guerre 14-18

Mercredi 5 septembre, une plaque commémorative a été dévoilée dans le cimetière de Westerbegraafplaats, à Gand, en Belgique, en mémoire des soldats russes morts au combat sur le territoire belge lors de la Première Guerre mondiale.

Cette cérémonie officielle, un siècle après la fin du conflit, s’est déroulée en présence d’Alexandre Tokovinine, ambassadeur de Russie en Belgique, d’une délégation saint-pétersbourgeoise, de représentants de l’administration de Gand et de la province de Flandre-Orientale, ainsi que de membres de l’amicale russo-belge « Spoutnik ».

Lire aussi : Première Guerre mondiale: la guerre qui a mis un terme à la paix

« Aujourd’hui, nous trouvons un lieu supplémentaire de mémoire, et il est important que nous faisions cela ensemble, représentants de Russie et représentants de Belgique. C’est d’autant plus important dans le monde alarmant et troublé d’aujourd’hui. Puisse ce lieu, où repose le corps de défunts de différentes nationalités, nous rappeler à quel point le monde est fragile, et pour qu’il soit conservé, il faut nous entendre les uns les autres. Au nom du gouvernement de Saint-Pétersbourg, je souhaite adresser mes remerciements pour la non-indifférence, un immense merci pour la préservation de la mémoire des soldats russes », a à cette occasion déclaré Alexandre Govorounov, vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, cité par TASS.

Propos complétés par le discours de Daniël Termont, maire de Gand, qui a tenu à rendre hommage à ceux tombés il y a 100 ans pour la paix et la liberté, et à souligner l'importance du devoir de mémoire.

Alors qu’au sein de ce cimetière situé dans le Nord du royaume reposent 12 combattants russes, ce projet a été à l’initiative du Consulat général de Russie en Belgique, qui a pu s’appuyer sur le soutien de militants locaux et de l’amicale « Spoutnik ». Cette cérémonie s’inscrivait en outre dans une série d’événements consacrés au 60ème anniversaire du jumelage entre Saint-Pétersbourg et Anvers.

Dans cette galerie photo, obtenez un aperçu du quotidien des combattants russes sur le front de la Première Guerre mondiale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.