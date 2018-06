Une plaque commémorative à la gloire de Iouri Gagarine dévoilée sur une île de la région PACA

Dans le cadre des Jours culturels de Moscou, s’étant déroulés dans l’Hexagone du 11 au 16 juin, a été inaugurée une plaque commémorative en l’honneur du premier homme dans l’espace, Iouri Gagarine.

Ce monument symbolique a en effet été dévoilé sur le quai du petit port de Saint-Pierre, sur l’île des Embiez, au large de Six-Fours-les-Plages, en région PACA. Et s’il peut paraître inopiné, cet emplacement n’a en réalité pas été choisi au hasard.

Lire aussi : La tournée de Ricard pour les cosmonautes

En effet, cet îlot, et d’autres, ont été acquis dans les années 1950 par Paul Ricard, inventeur du pastis du même nom. Or, en 1965, celui-ci a convié sur l’île voisine de Bendor le très prisé Gagarine, qui est ainsi venu s’y détendre trois jours, s’adonnant à la plongée et au ski nautique en compagnie de ses collègues cosmonautes, Konstantin Feoktistov, Boris Egorov et Vladimir Komarov.

