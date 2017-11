La vie derrière les barreaux mise en scène dans une émission de téléréalité russe

Les créateurs de la nouvelle émission en ligne Experiment-12 décrivent leur projet comme « la première expérimentation de téléréalité en ligne 24h/24 de Russie », insistant sur le fait que leur ambition est de reproduire l’expérience de la prison de Stanford, réalisée aux États-Unis en 1971.

Douze participants sont divisés en deux groupes, les « prisonniers » (8 personnes) et les « gardiens » (4 personnes), et vivent dans une « prison » spéciale, équipée de caméras. Tout ce qui se déroule dans l’enceinte du bâtiment est par ailleurs retransmis en direct et en continu, sur YouTube.

Chaque semaine, l’un des participants sera « exécuté » sur une chaise électrique (factice, bien entendu), et quittera l’émission sur-le-champ. Les protagonistes choisiront leur victime parmi les trois « prisonniers » ayant reçu le moins de voix de la part des spectateurs. Une fois toutes les deux semaines, l’audience sera également invitée à voter contre l’un des « gardiens ».

Les participants se verront attribuer des défis quotidiens, mis au point par le « directeur de la prison », rôle que jouera Iouri Khovanski, un populaire vidéo-blogueur russe.

Experiment-12, lancé le 7 novembre, devrait durer 2 mois. Les initiateurs de ce projet admettent toutefois que l’émission est néanmoins susceptible d’être annulée si des participants venaient à agir de manière excessivement violente, comme ce fut le cas lors de l’expérience originale de Stanford.

