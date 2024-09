En photos: des chiens de l’Empire russe prennent la pose 

Russia Beyond

Dames se faisant photographier avec des lévriers (à moins que cela ne soit le contraire), hommes élégants avec des chiens de chasse, enfants jouant avec des chiots... Découvrons ensemble comment les chiens russes maîtrisaient il y plus d’un siècle déjà l’art du cabotinage devant l’objectif.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Domaine public Domaine public

Les enfants du dernier empereur de Russie Nicolas II

Chacun des enfants avait son chien. Sur cette photo : Anastasia et Jammy ; Tatiana et Ortipo ; Alexeï et Joy, à qui nous avions consacré un article.

Maria Della-Vos, années 1870

Maria Ivanovna était l’épouse de Victor Karlovitch Della-Vos, l’un des plus grands spécialistes de son temps en matière de mécanique et de sciences techniques.

N.V. Popov et son chien, 1887

Deux chiens, 1905 - 1915

Nous voyons ici probablement les deux chiens les plus à la mode de l’Empire russe. Ils sont affublés de vêtements en vogue au début du XXe siècle et portent, comme les humains le devaient, un couvre-chef.

Léon Tolstoï entouré d’amis et de proches, 1887

Cette photo fut prise dans la maison des Tolstoï à Iasnaïa Poliana. L’écrivain aimait lire à ses proches ses auteurs préférés.

Anton Tchékhov et des membres de l’assemblée provinciale de Serpoukhov (à une centaine de kilomètres au sud de Moscou), 1893 - 1894

L’écrivain pose ici avec un teckel, sa race de chiens préférée.

Kolia Kozakov et son chien Gypsie, 1910

Attelage de chiens devant l’église de la Transfiguration d’Okhotsk. 1881 - 1889

Cette photo fut prise à Okhotsk, l’un des villages russes les plus anciens de l’Extrême-Orient russe. Il se situe à 1 700 kilomètres au nord de Vladivostok, sur le littoral de la mer à laquelle il a donné son nom .

Les chiens n’étaient pas que des animaux de compagnie. Ils travaillaient. Dans le Grand Nord, ils tiraient des traîneaux chargés d’hommes et de marchandises, en l’occurrence de tonneaux d’eau.

Chasseur, années 1900

Le photographe annota son cliché de la façon suivante : « Chasseur golde dans sa tenue d’hiver avec ses skis. N’y a-t-il pas quelque chose de chevaleresque en lui ? ». Les Goldes sont un des noms donnés aux Hezhen, un peuple qui vivait sur le fleuve Amour.

Fillette avec son chien, 1890 - 1909

Natalia Jivago et ses deux chiens, 1898 - 1899

Le médecin russe et photographe Alexandre Jivago (qui n’est pas le prototype du docteur Jivago de Boris Pasternak) prit ce cliché de sa fille. Il était un grand voyageur et fit de nombreuses photographies des gens qu’il rencontrait. Il légua sa collection au Musée des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou.

Gardes forestiers avec deux chiens, 1899

On connaît le nom des chiens qui posent sur cette photographie : Stop et Ronald.

Dans cet autre article, découvrez quels étaient les animaux préférés des tsars russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.