Comment un saint russe aurait volé sur un démon jusqu’à Jérusalem

L’archevêque Jean II a vécu au XIIe siècle à Novgorod la Grande. Un jour, en faisant sa prière, il aurait entendu des bruits bizarres provenir d’un lavabo. L’ayant signé de la croix, il aurait vu qu’un diable s’y cachait. La légende dit que le malin aurait alors demandé de le laisser partir et Jean aurait accepté, mais à condition qu’il l’emmène d’abord voir l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le diable n’avait qu’un choix : se transformer en cheval et exaucer son vœu. Une fois sur place, le saint de Novgorod aurait voulu prier et les portes auparavant fermées du lieu de culte se seraient ouvertes devant lui.

Saint Jean de Novgorod, icône Domaine public Domaine public

Après avoir ramené l’archevêque à Novgorod, le démon l’aurait supplié de ne raconter à personne son humiliation, sans quoi il ferait en sorte que Jean soit considéré comme un fornicateur. Jean l’aurait alors chassé et aurait révélé son histoire lors de l’une de ses conversations avec les paroissiens. L’impur se serait donc mis en colère et aurait commencé à se venger, semant la confusion : les visiteurs auraient commencé à voir dans la cellule de l’archevêque tantôt des bijoux, tantôt des chaussures pour femmes. Qui plus est, un jour, le démon aurait pris l’apparence d’une jeune femme et serait sorti de la chambre du religieux.

Fresque du palais à Facettes du Kremlin de Novgorod Lumaca (CC BY-SA) Lumaca (CC BY-SA)

Les Novgorodiens, soupçonnant Jean de fornication, l’auraient par conséquent saisi et placé sur un radeau pour qu’il soit transporté loin de la ville. Cependant, le radeau se serait mis à remonter la rivière Volkhov à contre-courant. C’est alors que les habitants de la ville auraient réalisé à quel point ils avaient eu tort et auraient commencé à demander pardon au saint. Jean les aurait pardonnés et serait retourné en ville. Et à l’endroit où le radeau aurait atteint le rivage, une croix de pierre aurait été érigée.

Dans cet autre article, découvrez des représentations du Christ dans la peinture russe.

