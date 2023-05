Quand l’effigie de Lénine a failli orner le Rockefeller Center

Diego Rivera était l’un des artistes mexicains les plus célèbres de son époque et c’est sur lui qu’est tombé, en 1932, le choix de Nelson Rockefeller, représentant de l’une des familles américaines les plus riches, pour s’occuper du décor du Rockefeller Center.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Or, il a été pour le moins surpris par le résultat. Outre son statut d’artiste de renom, Rivera était un communiste convaincu, ce qui s’est traduit dans son œuvre.

Le thème qui lui avait été commandé était celui de l’homme à la croisée des chemins. L’artiste l’a donc interprété comme le choix entre le communisme et le capitalisme. Ce dernier a été représenté sous un jour on ne peut plus terrible : dans le coin supérieur gauche de sa fresque, des militaires en masques à gaz et l’aviation militaire ; au centre – des forces de l’ordre dispersant des manifestants et des scènes de la vie « nocturne ».

Quant au communisme, une sympathie non cachée se lit dans la manière dont l’artiste l’a représenté : des manifestations à l’occasion du 1er Mai, des ouvriers entourant Lénine...

Diego Maria Rivera, L’Homme contrôleur de l’univers/ Palais des beaux-arts de Mexico Diego Maria Rivera, L’Homme contrôleur de l’univers/ Palais des beaux-arts de Mexico

La présence du leader du prolétariat mondial sur la fresque a débouché sur un scandale. Rockefeller a exigé qu’il en soit retiré, mais Rivera a refusé. Il a donc été écarté du projet. Ensuite, il a recréé l’œuvre dans le Palais des beaux-arts du Mexique, en y ajoutant un détail : l’effigie de John Rockefeller, père de Nelson, présenté sous un très mauvais jour.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.