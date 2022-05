Vingt affiches de propagande soviétique romantisant l'agriculture

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avant la Révolution de 1917, la Russie était essentiellement un pays agraire. Le coup d'État, la guerre civile qui l'a suivi et l'industrialisation urgente ont toutefois causé des problèmes dans le secteur agricole. Les champs ont été abandonnés, il n'y avait plus assez de monde pour s'occuper des récoltes, car les paysans quittaient massivement leurs villages pour les grandes villes. Tout cela a provoqué une énorme famine, qui a forcé le gouvernement soviétique à recourir à des méthodes et à des mesures radicales. Il est devenu clair qu'en forçant l'industrialisation, les autorités avaient oublié de s'occuper de la chose la plus nécessaire – la nourriture pour leur peuple.

Ainsi, il s’est avéré extrêmement important de promouvoir le travail dans les champs, la mise en valeur des terres vierges, l'entretien des récoltes, ainsi que l'élevage du bétail. Et plus important encore : il était impératif de favoriser l'adhésion des Soviétiques aux kolkhozes (fermes collectives), de sorte que tout le bien aille strictement à l'État et ne reste pas aux agriculteurs privés.

Camarade, rejoins notre kolkhoze! Archives Archives

Pas un seul hectare de terre non ensemencé ! Archives Archives

Agriculteurs collectifs et agriculteurs individuels ! Donnez du pain à l'État à temps ! Archives Archives

Les femmes de la ferme collective sont une grande force ! Joseph Staline Archives Archives

Si nous semons à temps – nous récolterons une montagne de céréales ! Archives Archives

Pourquoi y a-t-il une récolte abondante ici ? Il n'y a pas d'autre opinion – с'est à cause des engrais minéraux. Archives Archives

Récoltez à temps et sans pertes ! Archives Archives

Kolkhoziens (fermiers collectifs) et kolkhoziennes ! Renforcez l'amitié du peuple soviétique par le travail socialiste ! Archives Archives

Plus de porcs – plus de viande ! Archives Archives

S'il y a de la nourriture à la ferme, le bétail n'a pas peur de l'hiver ! Archives Archives

Si les animaux sont bien nourris, ils prennent vite du poids ! Archives Archives

Plus de légumes et de fruits pour les villes et centres industriels soviétiques ! Archives Archives

Plus de tournesol, plus d'huile ! (En 1950, seront récoltés 3,7 millions de tonnes d'huile de tournesol !) Archives Archives

Bons soins – bons mollets ! Archives Archives

La bonne récolte pour notre patrie ! Archives Archives

Jjeunes hommes et jeunes filles des kolkhozes, des MTS (stations de machines et de tracteurs), des sovkhozes (fermes d'État) ! Rivalisez pour des récoltes de maïs abondantes! Cultivez du maïs ! Archives Archives

Obtenons au moins 18-20 tonnes de pommes de terre par hectare ! Archives Archives

Laitières, obtenons des rendements laitiers élevés pour chaque vache fourragère ! Archives Archives

Éleveur, travaille dur et les gens t'en seront reconnaissants ! Archives Archives

Ouvriers agricoles ! – XXIIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique – Glorifions la patrie avec le travail ! Archives Archives

