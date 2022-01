L’espion soviétique qui terrorisait les nazis en se faisant passer pour l’un des leurs

Russia Beyond (Photo: Evgueni Khaldeï/Global Look Press; archives)

Dans l'après-midi du 30 septembre 1943, Paul Dargel, le deuxième plus haut responsable nazi sur le territoire de l'Ukraine occupée, sort du Reichskommissariat de la ville de Rivne. Une Opel noire arrive de derrière. Une porte s'ouvre et une grenade antichar vole vers le responsable nazi. Quelques secondes après l'explosion, l'Opel noire avait disparu, tout comme les deux jambes de Dargel.

Il s'agissait de la deuxième tentative d'assassinat contre un haut responsable nazi par le résistant, espion soviétique impitoyable, et tueur à gages Nikolaï Kouznetsov.

« Un vrai aryen »

Future légende de l'espionnage soviétique et de la résistance, Nikolaï Kouznetsov était un choix improbable pour le NKVD, la puissante agence de sécurité soviétique. À l'âge de 18 ans, il a été expulsé du Komsomol, une organisation politique de jeunesse très importante en Union soviétique. À 19 ans, il a été arrêté et condamné à un an de travaux forcés après avoir informé la police d'un cas de fraudes sur un site d'exploitation forestière sur lequel il travaillait.

Musée "Mémoire" Musée "Mémoire"

Dans le climat de suspicion omniprésente et d'arrestations qui régnait en URSS dans les années 1930, une personne à la réputation aussi trouble aurait pu devenir une cible facile pour la machine répressive, mais un heureux concours de circonstances a radicalement changé le cours de la vie de Kouznetsov.

Tout d'abord, le jeune homme a démontré un grand talent pour les langues étrangères, surtout l'allemand. Fait rare, il maîtrisait avec aisance divers dialectes alémaniques.

Ennemi farouche des opposants à la collectivisation en 1932, l'audacieux Kouznetsov est apparu sur les radars du NKVD, l'agence de police et de renseignement soviétique.

Recommandé à Leonid Raïkhman, l'un des administrateurs du NKVD, en tant qu'officier de renseignement prometteur, Kouznetsov l'a impressionné par son allemand et son apparence.

Archives Archives

« Lorsqu'il a franchi le seuil pour la première fois, j'étais absolument frappé : un vrai aryen ! Il était plus grand que la moyenne, mince, élancé, mais robuste, blond, nez droit et yeux gris-bleu. Un vrai Allemand, mais sans signes de dégénérescence aristocratique. Et une belle posture, comme celle d'un militaire professionnel... et c'était un bûcheron de l'Oural ! », a déclaré Raïkhman au sujet du candidat.

La mission de Kouznetsov en temps de guerre était primordiale : il devait se faire passer pour un officier nazi, infiltrer les forces d'occupation sur le territoire ukrainien et tuer méthodiquement et sans pitié les hauts responsables nazis.

Chasseur de nazis

Se faisant passer pour l'Oberleutnant allemand Paul Siebert, l'espion soviétique a abordé sa mission risquée avec le plus grand dévouement. Au cours des 16 mois de travail, Kouznetsov a assassiné 11 généraux nazis et hauts fonctionnaires nazis en Ukraine occupée.

Nikolaï Kouznetsov en 1940 Archives Archives

Ceux qui échappaient accidentellement à Kouznetsov étaient sûrs de faire face à la mort quelques jours plus tard.

Paul Dargel, qui a perdu ses jambes le 30 septembre à la suite de l'explosion d susmentionnée avait déjà été la cible de Kouznetsov quelques jours plus tôt. Le tueur à gages soviétique a confondu un autre responsable nazi avec Dargel et l'a tué de trois coups de feu. Déçu du résultat, Kouznetsov a traqué sa cible initiale à l'endroit où il avait tué le sosie malchanceux de Dargel.

Les tensions montaient en flèche à chaque nouveau meurtre réussi d'un nouveau responsable nazi. Paralysées par cette série de meurtres, les forces d'occupation nazies ont lancé une campagne pour arrêter l'espion infiltré soviétique.

Selon le colonel Dmitri Medvedev, l'un des dirigeants du mouvement partisan en Ukraine occupée, l'espion soviétique a évité d'être pris grâce à la combinaison d'esprit vif et d'un sens de l'humour exceptionnel.

Réalisant que les nazis arrêtaient toutes les voitures dans les rues de Rivne pour interroger les passagers afin de le débusquer, Kouznetsov, vêtu d'un uniforme nazi, a garé sa voiture et s'est joint à la traque, arrêtant d'autres voitures et interrogeant les nazis sur le sort du tueur à gages infiltré dans leurs rangs.

Le Soviétique Nikolaï Kouznetsov en uniforme allemand TASS TASS

Dans ses mémoires, Medvedev décrit le dialogue ironique entre l'espion soviétique et un officier de la Gestapo :

— Halte ! Vos papiers ! Ordonne de manière menaçante Kouznetsov.

— Ne vous inquiétez pas, Herr Kapitan, dit l'un des passagers en montrant son badge de la Gestapo, nous recherchons le même bandit.

Commentant son travail d'infiltration, Kouznetsov aurait déclaré : « Je semble être l'officier [nazi] le plus joyeux et le plus confiant du monde ! »

Kouznetsov a réussi à échapper à la vengeance des nazis pendant des années. Au cours de son travail, il aurait révélé l'emplacement du quartier général secret d'Hitler nommé Werwolf (Loup-garou). En outre, il aurait découvert des informations qui ont aidé à empêcher « l'opération Grand saut », un plan nazi visant à assassiner simultanément Roosevelt, Churchill et Staline lors de la conférence de Téhéran en 1943.

Nikolaï Kouznetsov en uniforme allemand (à gauche), le commissaire du groupe de partisans "Vainceurs" Stekhov et l'éclaireur Gnidiouk. Piotr Zdorovilo/TASS Piotr Zdorovilo/TASS

Le légendaire espion soviétique a finalement été abattu en mars 1944, alors qu'il tentait de fuir l'Ukraine occupée et de rejoindre les partisans. Son sort est resté inconnu des autorités soviétiques jusqu'en 1959, lorsqu'une équipe de recherche soviétique a découvert les restes présumés de Kouznetsov. À titre posthume, Nikolaï Kouznetsov a reçu le titre de héros de l'Union soviétique.

