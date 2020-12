Poutine présente ses condoléances suite à la disparition de Valéry Giscard d'Estaing

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Suite à la disparition de l’ex-président français Valéry Giscard d’Estaing, Vladimir Poutine a adressé ses condoléances à son homologue Emmanuel Macron.

Lire aussi : Valéry Giscard d’Estaing, celui par qui la détente est arrivée

« Veuillez accepter mes profondes condoléances suite au décès de l’ancien président de la République française Valéry Giscard d’Estaing. Appartenant à la génération des vétérans de la guerre la plus sanglante de l’histoire humaine, d’Estaing comprenait bien la valeur de la vie humaine et a toujours prôné la consolidation de la paix et de la sécurité internationales », dit le texte du télégramme, dont le contenu a été partagé sur le site web du Kremlin.

Vladimir Poutine a par ailleurs rappelé que le défunt homme politique a beaucoup fait pour les relations bilatérales, le qualifiant de « patriarche de la politique européenne ».

Demandant de transmettre ses condoléances aux proches de M. Giscard d’Estaing et aux Français dans leur ensemble, le président a ajouté que sa mémoire resterait à jamais dans le cœur des Russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.