Un vétéran de la Résistance française décoré par l’ambassadeur de Russie

Lundi 15 juin, près du Havre, Alexeï Mechkov, ambassadeur de Russie en France, a remis à Igor Lopatinsky, originaire de Russie et membre de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il n’avait qu’une dizaine d’années, une médaille commémorant les 75 ans de la Victoire, rapporte l’agence TASS.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Nous n’oublierons pas ce jour, car pour nous tous réunis ici, c’est un grand plaisir. Nous nous souvenons, nous sommes fiers et nous aimons chacun de nos vétérans. Nous sommes ravis que vous soyez ici en bonne santé », a annoncé le diplomate en remettant, au nom du président russe, cette distinction à son destinataire.

De son côté, Igor Lopatinsky, aujourd’hui presque nonagénaire, a confié n’avoir pu contenir ses larmes face à ce geste de reconnaissance.

Comme l’avait relaté Russia Beyond dans un précédent article, ce fils d’un officier blanc ayant émigré en France suite à la guerre civile russe s’était, encore enfant et avec son père ainsi que son grand frère, attelé au sauvetage de soldats soviétiques capturés par les nazis. Pour cela, ils les accueillaient dans leur appartement du quartier Montparnasse, à Paris, puis, le petit Igor les accompagnait, seul et sans se faire repérer, vers le lieu de ralliement des détachements de partisans. La famille serait ainsi venue en aide à une trentaine de personnes.

Dans cet autre article, nous vous dressions le portrait de Russes et Soviétiques ayant prêté main-forte à la Résistance française.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.