Quiz: feriez-vous un bon pionnier soviétique?

Après la Révolution russe de 1917, des organisations d'enfants communistes sont apparues dans tout le pays. Le mouvement des pionniers a été créé en mai 1922 et tous les écoliers rêvaient de devenir des pionniers - c'était un véritable honneur. L'organisation acceptait les enfants de neuf à 14 ans. Lors d'une cérémonie solennelle, le pionnier en herbe recevait une cravate rouge et un badge avant de prêter serment. Les pionniers soviétiques participaient à de grands nettoyages, aidaient des enfants sans-abri, travaillaient avec des élèves de primaire et se préparaient à devenir membres du Komsomol (Ligue des jeunes communistes) pour continuer à se battre pour les droits de la classe ouvrière. Et vous, pourriez-vous être un pionnier ?

