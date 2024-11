En ce jour naissait la «diva de la danse» Maïa Plissetskaïa

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Horacio Villalobos/Getty Images Horacio Villalobos/Getty Images

« Toute ma vie je me suis rendue fidèlement en classe [de ballet, ndlr], peu importe que je le veuille ou pas », avouait l’une des plus grandes ballerines de l’histoire. Celle qui a continué à se produire sur scène jusqu’à l’âge de 70 ans n’a jamais caché que sa carrière était le résultat d’un travail dur et persévérant.

Elle ne cessait d’étonner ses admirateurs par sa silhouette faite au tour et son incroyable vitalité. À la question de savoir quel était son secret pour garder la ligne, elle répondait que dans le monde du ballet, la diète n’est pas de mise : « Parce qu’on travaille beaucoup, tout brûle. On n’a simplement pas de temps pour grossir ».

Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/Russiainphoto Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/Russiainphoto

Son fameux lancement de bras, aussi fluides que les ailes des cygnes, et sa posture, elle les a empruntés, selon ses propres dires, aux oiseaux observés au zoo.

Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/Russiainphoto Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/Russiainphoto

