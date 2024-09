Un drame psychologique sur le meurtre du dernier empereur russe sera projeté à Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Maison russe de la capitale belge poursuit sa série de projections de films créés par la plus grande société cinématographique russe, Mosfilm, qui fête cette année ses 100 ans. Le mercredi 25 septembre, elle invite tous les passionnés d’histoire russe à regarder un drame psychologique avec des éléments de mysticisme intitulé L’Assassin du tsar.

Le film, réalisé en 1991 par Karen Chakhnazarov, raconte l’histoire d’un psychiatre russe nommé Smirnov, qui vient de Moscou dans une ville de province pour diriger la clinique psychiatrique locale. Là, entre autres patients, il rencontre un certain Timofeïev, qui prétend être Iakov Iourovski, l’assassin de Nicolas II et des membres de sa famille.

Afin de guérir le patient, le médecin commence à lui parler au nom du dernier empereur russe, pour ensuite révéler la vérité et ainsi prouver que s’identifier au régicide n’est qu’une maladie. Et tout irait bien, mais à des jours strictement définis, Timofeïev présente les mêmes blessures corporelles que le régicide, et Smirnov lui-même a progressivement de plus en plus de mal à séparer ses propres souvenirs de ceux de Nicolas II...

Les dialogues entre le médecin et son patient, comme capturés par la conscience de véritables personnages historiques, nous permettent d’approfondir la tragédie survenue en 1918 dans la maison Ipatiev à Ekaterinbourg, lorsque les bolcheviks ont assassiné la famille impériale russe dans la nuit du 16 au 17 juillet. Le film mentionne également la participation présumée de Lénine lui-même à cette affaire – une question encore controversée dans l’historiographie russe.

Il est intéressant de noter que, pour le tournage de L’Assassin du tsar, l’équipe de Karen Chakhnazarov a tenté de recréer avec précision les intérieurs de la maison Ipatiev dans leurs pavillons de tournage. Pour ce faire, ils ont travaillé avec des documents d’archives.

Le rôle de Smirnov a été joué par le célèbre Oleg Iankovski, probablement connu de tous les fans du cinéma soviétique et russe grâce à des films tels que Ma douce et tendre bête, Ce même Münchausen, Un miracle ordinaire et bien d’autres. Le rôle de Timofeïev a été attribué à une autre star du cinéma, Malcolm McDowell, un acteur britannique surtout connu pour son rôle dans le film Orange mécanique.

