Pourquoi ce scientifique soviétique a été surnommé «moine lumineux»?

Les légendes sur des esprits que l’on peut rencontrer à Moscou sont bien nombreuses et, pendant les années 1920, celle du «moine lumineux» s’est jointe à elles. Sauf que ce dernier n’était point un fantôme.

Le soir, à peu près à la même heure, une silhouette lumineuse faisait apparition dans les rues de la ville. Elle semblait enveloppée dans un halo bleuâtre et, en la croisant, les passants prenaient fuite ou s’écartaient du chemin. En voyant leur réaction, le « fantôme » entreprenait de vaines tentatives d’engager une conversation, ne faisant qu’accentuer leur panique.

Des rumeurs ont alors inondé Moscou : un « moine lumineux » habite la ville. Les plus courageux l’ont abordé pour demander d’... établir un lien avec leurs proches décédés. Ceux qui n’osaient pas approcher l’« être de l’au-delà », se contentaient de le suivre de loin dans les rues. Pratiquement au quotidien, une procession de curieux guettait l’« esprit », puis se dissipait. Et le « moine », qui n’était autre que le chimiste Semion Volfkovitch, rentrait chez lui.

En effet, il menait des expérimentations concernant la sublimation électrothermique du phosphore. En conséquence, ses vêtements et ses chaussures étaient saturés de vapeurs de la substance, ce qui le transformait en un « fantôme » qui semait la panique dans les rues.

Cependant, Volfkovitch est entré dans l’histoire non pas comme un « fantôme », mais comme le premier scientifique à avoir obtenu du phosphore dans un four électrique et à avoir participé au développement d’engrais phosphatés.

