RePETITion: Roland Petit à travers les yeux d’un photographe russe lors d’une exposition à Paris

Le grand danseur et chorégraphe français du XXe siècle n’aimait pas laisser des étrangers entrer dans ses répétitions, mais il a fait une exception pour Logvinov. Le photographe russe a ainsi réussi à prendre de nombreuses images rares qui traduisent la personnalité de Petit dans tous ses états d’âme - triste, ironique, riant, plongé dans ses pensées, sur la scène et derrière le rideau des théâtres etc.

De plus, Logvinov a capturé les stars du Bolchoï, du Mariinsky, du Théâtre académique musical de Moscou et de l’Opéra Garnier de Paris qui ont travaillé avec Petit pour créer de véritables merveilles théâtrales.

Petit collabore avec les théâtres russes depuis les années 1970 et connaît étroitement Rudolf Noureev, Mikhaïl Barychnikov et Maïa Plissetskaïa. Ses productions théâtrales, telles que Notre-Dame de Paris et La Dame de pique, ont connu un grand succès auprès du public local. « Roland Petit est une époque dans l’histoire du ballet mondial et russe et le seul chorégraphe étranger à avoir reçu le Prix d'État russe »,a déclaré en mai Kristina Troubinova, directrice générale du musée théâtral Bakhrouchine à Moscou, avec la participation duquel l’événement a été organisé.

Dans cet autre article, nous vous dressions le portrait de cinq étrangers devenus étoiles du ballet en Russie.

