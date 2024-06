Cette rare icône russe représentant Sainte Catherine «se fiançant» avec le Christ

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sainte Catherine est l’une des premières saintes chrétiennes qui a vécu en Égypte. Dans la peinture européenne, l’on trouve souvent une image de ses fiançailles mystiques avec le Christ. Sur les toiles des artistes, l’enfant Jésus donne une alliance à Sainte Catherine. C’est un symbole d’union spirituelle (selon une version, la sainte était une religieuse, c’est-à-dire l’épouse du Christ).

Catherine était vénérée dans tout le monde chrétien. Les jeunes filles lui demandaient un bon marié et les personnes déjà mariées la priaient de renforcer leur mariage et le bonheur de leur famille. Elle est également considérée comme la patronne de la science, des étudiants, des théologiens et des philosophes.

Dans l’iconographie russe, une intrigue avec ces fiançailles mystiques est extrêmement rare, et l’icône sous vos yeux est une véritable relique. L’image dans un cadre en argent appartenait autrefois au régiment de grenadiers de Moscou et était particulièrement vénérée par les officiers. Une inscription commémorative figure sur l’icône : en 1797, elle a été commandée par le capitaine Griazev, participant aux campagnes européennes de Souvorov.

Cette icône et d’autres peuvent être vues dans la nouvelle exposition « Fiançailles mystiques » au Musée central de la culture et de l’art russes anciens Andreï Roublev jusqu’au 23 juin 2024.

