Stanislav Petrov, l’homme qui a évité une guerre nucléaire

Le long métrage documentaire consacré à Stanislav Petrov est intitulé Guerre froide : L’Homme qui sauva le monde, ni plus ni moins. Toutefois, cet humble officier soviétique a toujours insisté qu'il n’avait rien fait d’héroïque, assurant s'être juste retrouvé au bon endroit au bon moment.

Stanislav Petrov Legion Media Legion Media

Le 26 septembre 1983, cet officier soviétique était de garde à la base secrète Serpoukhov-15 (région de Kalouga), lorsque le système d’alerte d’attaque par missile a été actionné. La sonnette d’alarme retentissait, des lampes rouges clignotaient - l’ordinateur indiquait que des missiles avaient été lancés en direction de l’URSS depuis les États-Unis.

Les relations entre les deux États étaient au plus bas : le 1er septembre 1983, l’URSS avait abattu par erreur un Boeing coréen au-dessus de l'île extrême-orientale de Sakhaline. 269 personnes se trouvaient à bord, dont 62 citoyens américains. Le président Ronald Reagan, qui avait qualifié encore en mars de cette même année l’URSS d’« empire du mal », proposait désormais tout à fait sérieusement de se lever contre Moscou.

Legion Media Legion Media

Petrov disposait de 15 minutes pour prendre une décision : réaliser si une frappe de rétorsion était nécessaire. Si les Américains avaient réellement lancé des missiles, cela aurait marqué le début d’une guerre nucléaire. Et Petrov a assumé la responsabilité. Il n’a pas fait confiance à l’ordinateur. « Je me suis permis de me méfier de l’ordinateur. L’ordinateur ne peut jamais être plus intelligent que l’homme qui l’a créé », a-t-il avoué, déjà retraité, dans une interview.

Les supérieurs de l’homme qui a sauvé le monde ne lui ont décerné aucune récompense. Aucune punition sérieuse n’a cependant non plus suivi. Les autorités militaires soviétiques n’ont pas voulu divulguer à la société que cet important système d’alerte aux missiles avait buggé. Petrov a tout de même été réprimandé pour « ne pas avoir rempli le journal correctement » pendant l’incident.

AP AP

Un an plus tard, il a pris sa retraite pour des raisons personnelles. L’homme qui a sauvé le monde est décédé en mai 2017.

