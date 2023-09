Scènes dystopiques: visite d’une cuivrerie située au-delà du cercle polaire arctique

Norilsk est l’un des plus grands centres industriels de l’Arctique. C’est ici que se trouvent plus d’un tiers des réserves mondiales en platinoïdes et en nickel.

Sa cuivrerie, ouverte en 1949, est la plus ancienne entreprise de la ville toujours en activité. Si vous vous y rendez, la première chose que vous remarquerez en l’approchant est une odeur âcre.

Le dioxyde de soufre est un sous-produit du fonctionnement des fours de fusion, et plus l'on se rapproche de l’usine, plus il se fait sentir.

À l’horizon 2026, le lancement du programme dit « de soufre » est prévu. Du gypse pour des mélanges de construction y sera fabriqué, et ce, comme l'indique bien son nom, à partir de soufre.

À cause des substances nocives dans la fonderie, l’on y voit certains travailleurs porter non pas des respirateurs, mais se servir de tubes, comme ceux de masques à gaz, et dont l'une des extrémités est dotée d'une filtre.

Avec pour décor des convertisseurs, où le concentré de cuivre est fondu, crachant autour des étincelles épiques, cela donne lieu à des scènes qui semblent être tout droit sorties d’un film dystopique.

Du cuivre en fusion est transporté à l’intérieur d’un godet jusqu’au four pour produire du métal anodique, sans impuretés. Le point de fusion du cuivre est supérieur à 1 000°C, donc en dépit d’une puissante ventilation, il fait extrêmement chaud dans les ateliers.

Les anodes sont ensuite coulées dans des moules et envoyées à l’atelier d’électrolyse.

Pendant trois semaines, elles y restent immergées dans des bains d’acide sulfurique et voilà que les feuilles de cuivre pur produites par l’usine sont prêtes.

