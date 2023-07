Qui fut le premier citoyen américain enterré en Russie?

Le premier citoyen américain né en Russie et le premier à avoir été enterré dans le pays des tsars sont une seule et même personne. Il s’agit en effet de Louisa Quincy Adams, fille du 6e président américain.

Entre 1809 et 1814, John Quincy Adams a été missionné en tant qu’ambassadeur américain à Saint-Pétersbourg et c’est dans la capitale de l’Empire russe que, le 12 août 1811, est venue au monde sa fille. Malheureusement, 13 mois plus tard, le 15 septembre 1812, elle décédera des suites de la dysenterie.

« Nous avons perdu notre chère et unique fille…, une enfant si charmante et prometteuse que celle qui a jamais été enlevée aux espoirs des parents les plus aimants. Jusqu’à l’âge d’un an, elle se distinguait généralement par une meilleure santé que celle de sa fratrie. Elle avait déjà six dents. [...] Sa maladie a commencé par une dysenterie violente, à laquelle a succédé une fièvre nerveuse, pour conduire à des convulsions. Elle est décédée le 15, à 1h30 du matin », peut-on lire dans une missive adressée par Adams à sa mère.

Louisa a été enterrée au cimetière luthérien de Saint-Pétersbourg et avec le temps, le lieu de sa sépulture a été perdu. Les recherches ont débuté pendant les années 1990 pour durer jusqu’en 2009. La pierre tombale a alors été restaurée aux frais de la société Filles de la révolution américaine. Le jour du bicentenaire de son départ, le 15 septembre 2012, une cérémonie commémorative solennelle s’y est tenue.

