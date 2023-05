Comment le fils d’un empereur russe a chassé les bisons en Amérique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À quelques kilomètres au nord-est du centre de la ville américaine de Hayes, située dans l’État du Nebraska, se trouve un monument historique insolite dédié à un natif de Russie.

Le grand-duc Alexis, quatrième fils de l’empereur Alexandre II de Russie, est arrivé au Nebraska sept ans seulement après la fin de la guerre civile pour chasser les bisons avec une équipe de vrais pros américains.

Le célèbre officier militaire américain William Cody, surnommé Buffalo Bill, le général George Custer, le général Philip Sheridan et le chef indien Spotted Tail ont accompagné le représentant de la dynastie impériale russe lors de sa première chasse aux buffles.

George Armstrong Custer, Alexis Alexandrovitch de Russie, William Cody, 1872 Buffalo Bill Museum Buffalo Bill Museum

Combien d’efforts le pauvre Buffalo Bill n’a-t-il pas déployé pour satisfaire le chasseur novice ! « J’ai chevauché vers lui, je lui ai donné ma vieille et fiable Lucrèce [surnom de son pistolet] et lui ai dit de conduire le cheval plus près des buffles. En même temps, j’ai frappé le vieux Buckskin Joe avec ma cravache, et après quelques sauts, le cheval a emporté le grand-duc à environ dix pieds vers un gros bison. "C’est à vous de jouer", ai-je dit. Il a tiré et le bison est tombé », a-t-il témoigné.

Au fait, vous pouvez trouver cet endroit sur Google Maps avec les coordonnées suivantes : 40.557264, -100.9102

