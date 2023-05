Pourquoi la fête du Travail est-elle célébrée le 1er mai?

Russia Beyond

Le 1er mai 1886, les travailleurs américains de la ville de Chicago se mettent en grève pour exiger une journée de 8 heures. Cela s'est terminé par un affrontement avec la police et un bain de sang – en mémoire des victimes, le deuxième congrès de l'Internationale de Paris a fait du 1er mai une journée de solidarité internationale des travailleurs.

Dans l'Empire russe, les travailleurs ont célébré le 1er mai avec des manifestations réclamant des droits et de meilleures conditions de travail. Et en URSS, la journée est devenue un jour férié avec des processions et des défilés.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.