Comment un paysan ordinaire de Sibérie est-il devenu proche des Romanov?

La rencontre de Grigori Raspoutine avec les Romanov a eu lieu le 1er novembre 1905 au palais de Peterhof. Le tsar a écrit brièvement à ce sujet dans son journal : « Nous avons rencontré un homme de Dieu – Grigori de la province de Tobolsk ».

Des rumeurs sur le moine charismatique Raspoutine avaient déjà atteint Saint-Pétersbourg depuis la Sibérie, où il avait acquis la réputation d’un starets (ancien sage) et saint, guérisseur de blessures spirituelles. Or, l’évêque Théophane, le confesseur de Nicolas II et d’Alexandra Feodorovna, l’a amené directement au palais.

Mais pour gagner la confiance de la famille impériale, une rencontre ne suffisait pas. De nouveau à Saint-Pétersbourg en 1906, Raspoutine a envoyé immédiatement un télégramme au tsar disant qu’il voulait lui donner l’icône miraculeuse de Siméon de Verkhotourié. Nicolas n’a pas refusé le cadeau.

Au départ, les rencontres de Raspoutine avec les Romanov n’étaient pas fréquentes – seulement trois en deux ans. Mais au fil du temps, leurs relations se sont renforcées. Plusieurs fois, le tsarévitch Alexis, qui souffrait d’hémophilie, s’est senti mieux lorsqu’il était à côté de Raspoutine et, en 1907, « l’homme de Dieu » a commencé à visiter la famille impériale plus souvent. La profondément dévote Alexandra Feodorovna croyait que Raspoutine possédait des pouvoirs miraculeux et l’a laissé entrer dans son cercle intime.

